Quando esce eFootball, il nuovo gioco di calcio gratis targato Konami?

Questa settimana Konami ha annunciato il nuovo gioco di calcio eFootball, successore delle serie Winning Eleven e PES. La casa giapponese dice così addio al suo storico brand per dare vita ad un nuovo franchise maggiormente orientato verso i gusti e le esigenze del pubblico. Ma quando esce eFootball?

In realtà non c'è ancora una data di uscita per eFootball, il rivale FIFA 22 uscirà il primo ottobre (con accesso anticipato dal 27 settembre per chi preordina la Ultimate Edition) mentre la finestra di lancio di eFootball di Konami è fissata genericamente per l'autunno 2021.



Possiamo quindi aspettarci un lancio compreso nel periodo tra la fine di settembre e il mese di ottobre, per esigenze legate a sponsor e contratti difficilmente sarà possibile andare oltre questa finestra temporale, si tratta però solamente di una ipotesi e Konami si è limitata a specificare che il debutto del gioco è durante i mesi autunnali.



eFootball verrà distribuito come free to play su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android, con supporto per il cross-play e matchmaking cross-platform, una vera e propria rivoluzione per un gioco di calcio. Il gameplay di eFootball verrà mostrato ad agosto, il prossimo mese ne sapremo quindi di più sulle meccaniche e le novità introdotte dagli sviluppatori.