Quando esce eFootball PES 2022? Ipotesi sulla data del nuovo gioco di calcio Konami

La data di uscita del nuovo eFootball PES non è ancora stata annunciata ed è fonte di parecchie speculazioni. Sappiamo già alcuni dettagli sul prossimo gioco di calcio targato Konami e possiamo fare ipotesi sul periodo in cui sarà pubblicato.

L'anno appena trascorso ha visto un momentaneo arresto della serie PES, dal momento che Konami ha soltanto rilasciato un aggiornamento stagionale chiamato Season Update di eFootball 2021. Una sorta di anno sabatico, quindi, per il rivale più famoso di FIFA, che molti si sono affrettati a criticare chiedendosi il motivo per cui la tradizione annuale non è stata rispettata.

Non è passato molto tempo da quando Konami stessa ha voluto anticipare qualcosa ai fan più accaniti e curiosi, rilasciando un teaser trailer di eFootball PES 2022. Come si può vedere nel filmato, una delle principali novità e, probabilmente, dei motivi che giustificano il ritardo della pubblicazione, è il cambio del motore grafico dal Fox Engine all'Unreal Engine per sfruttare al massimo le potenzialità delle console next-gen.

Purtroppo non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulla data di uscita, e nel breve trailer non sono presenti riferimenti a essa. Tuttavia, considerando il periodo di uscita delle precedenti edizioni di PES è abbastanza probabile che Konami attenderà la fine della stagione estiva prima di pubblicare una demo giocabile e poco dopo il gioco completo. È ragionevole credere che eFootball PES 2022 uscirà quindi tra la prima e la seconda settimana di settembre, come da tradizione, anche se ovviamente si tratta semplicemente di ipotesi da prendere con le dovute precauzioni.