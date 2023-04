Quando esce F1 23? Noto leaker fissa la finestra di lancio su PC e console

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue anticipazioni sui videogiochi in arrivo mensilmente su PlayStation Plus (ma non solo), il noto leaker Billbill-kun torna alla carica per offrire delle importanti anticipazioni sulla la finestra di lancio del già annunciato F1 23.

A detta di Billbill-kun, una delle più attendibili 'gole profonde' dell'industria videoludica, il prossimo capitolo del simulatore automobilistico targato Codemasters vedrà la luce dei negozi indicativamente tra martedì 13 e martedì 20 giugno, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Stando a quanto suggerito dal leaker, Electronic Arts e Codemasters sarebbero ormai in procinto di lanciare il primo trailer di F1 23: il filmato in questione, che dovrebbe essere pubblicato da qui ai prossimi giorni, svelerà la data di lancio ufficiale e fornirà le prime indicazioni sui contenuti del titolo e sui bonus previsti per chi ne effettuerà il preordine in edizione Standard o Deluxe. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio oggi, venerdì 21 aprile, è il termine ultimo per registrarsi alla fase di Closed Beta di F1 23 organizzata da Codemasters per testare il simulatore automobilistico in vista del suo approdo su PC e console.