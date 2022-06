Quando esce F1 Manager 2022? Lo svela Frontier con il nuovo video gameplay

Con il nuovo video gameplay di F1 Manager 2022, Frontier Developments fissa la data di lancio e tratteggia i contenuti e le funzionalità di questo gestionale che ambisce a ricreare l'esperienza e le emozioni della Formula Uno in un contesto ludico pieno di parametri da configurare e di scelte da prendere.

L'ultima fatica gestionale della software house inglese capitanata da David Braben trarrà spunto dalla licenza ufficiale della Formula Uno per dare agli appassionati del genere l'opportunità di trasformarsi nel Team Principal della propria scuderia dei sogni.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà ovviamente rappresentato dalla Carriera, una modalità che metterà i fan delle quattroruote alla guida (letteralmente!) di una casa costruttrice: starà perciò agli utenti decidere quali azioni compiere per raggiungere gli obiettivi stagionali e a lungo termine fissati dal fittizio consiglio di amministratore della propria scuderia.

All'interno del titolo troveranno spazio anche un Hub a cui fare ritorno al termine di ogni gara per tenere sotto controllo ogni aspetto manageriale e sportivo del team. Facendo la spola tra l'Hub e il Quartier Generale sarà possibile, ad esempio, monitorare le prestazioni delle vetture e premurarsi di assumere gli esperti nei diversi compartimenti di cui si compone la scuderia.

Come ogni manageriale di Formula Uno che si rispetti, nel gioco di Frontier avremo accesso anche a un modulo per la progettazione del proprio design preferito e ad un sistema di comunicazione per impartire gli ordini di scuderia ai piloti in gara come i tempi di richiamo ai box o la mescola degli pneumatici da utilizzare.

Il nuovo video di F1 Manager 2022 fissa il lancio della nuova esperienza gestionale di Frontier Developments al prossimo 30 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.