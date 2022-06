Quando esce Fall Guys gratis? Data e orario di sblocco in Italia

Fervono i preparativi per la Stagione Free for All di Fall Guys, come dimostra l'ultimo video gameplay confezionato da Mediatonic per anticipare le sorprese di questa attesissima fase ingame. Eccovi allora tutte le indicazioni su data di lancio e orario di sblocco e contenuti di Fall Guys gratis per tutti.

Con il prossimo aggiornamento del party game edito da Epic Games assisteremo al "nuovo inizio" di Ultimate Knockout: non si tratterà, quindi, di un semplice "reset stagionale" delle attività ingame, ma di un importante update che accompagnerà il lancio di Fall Guys su tutte le maggiori piattaforme casalinghe, con tanto di supporto al cross-play totale e alla gestione unificata dei progressi.

Sul fronte strettamente contenutistico, Fall Guys porterà in dote tante sfide inedite: la battaglia delle caramelline da competizione per la conquista delle Corone proseguirà nella cornice delle arene già disponibili e di aree aggiuntive, ciascuna delle quali metterà alla prova i giocatori con percorsi a ostacoli e sfide a squadre ancora più elaborate e, si spera, divertenti. All'appello non mancherà nemmeno il nuovo pass stagionale, con doppio percorso gratuito e premium da imboccare per acquisire tanti oggetti per la personalizzazione del proprio alter-ego.

Come spiegato dagli stessi sviluppatori di Mediatonic, la partenza ufficiale di Fall Guys Free for All è prevista per martedì 21 giugno: l'utenza che possiede già il gioco su PC e PS4 potrà passare alla nuova versione con l'aggiornamento automatico della Stagione 1 Gratis per Tutti, mentre l'utenza Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S potrà scaricare gratuitamente il gioco sullo store digitale della propria console preferita.

Quando apriranno i server di Fall Guys gratis in Italia? Anche a questa domanda il team di Mediatonic ha dato risposta invitando tutti gli appassionati del party game con le caramelline a prepararsi per il lancio della Stagione Free for All di Fall Guys che avverrà ufficialmente alle ore 13:00 di martedì 21 giugno.