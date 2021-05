Quando esce Far Cry 6? Le ultime dichiarazioni di Ubisoft sulla finestra di lancio

Di Far Cry 6 si sono perse le tracce da tempo, il lancio era inizialmente previsto per il mese di febbraio ma il gioco è stato rinviato a data da destinarsi, si parlava poi di una pubblicazione a maggio ma anche in questo caso nulla di fatto. Dunque quando esce Far Cry 6?

In attesa che Ubisoft annunci la data di uscita di Far Cry 6, possiamo solamente basarci sull'ultimo report finanziario della casa francese dove si legge che Riders Republic, Roller Champions, Rainbow Six Quarantine (nome non ufficiale), Far Cry 6 e altre produzioni sono attese per l'anno fiscale in corso.

Questo vuol dire che Far Cry 6 (insieme agli altri giochi citati) uscirà entro e non oltre il 31 marzo 2022, a meno ovviamente di ulteriori rinvii. Con ogni probabilità Far Cry 6 sarà uno dei protagonisti dell'evento E3 Ubisoft Forward di giugno, in questa occasione il publisher transalpino potrebbe togliere i veli al progetto annunciato la scorsa estate con un trailer che ha confermato la presenza di Giancarlo Esposito in Far Cry 6, il celebre attore vestirà i panni del dittatore Anton Castillo, personaggio che non faticherà probabilmente a diventare uno dei villain più iconici della serie insieme a Pagan Min e Vaas.