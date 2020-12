Quando esce Far Cry 6 per PS5 e Xbox Series X?

Ubisoft ha concluso il 2020 in bellezza sfornando ben tre giochi tripla A - Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion - giunti sia sulle piattaforme della passata generazione, sia su PS5 e Xbox Series X. Adesso le fucine digitali della casa francese sono impegnate su un altro grande titolo, Far Cry 6: quando uscirà?

Annunciato all'evento Ubisoft Forward dello scorso mese di luglio, organizzato in sostituzione del consueto E3, Far Cry 6 è un nuovo ambizioso sparatutto in prima persona open world ambientato a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo. Antón Castillo, dittatore di Yara interpretato da Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), vuole riportare la sua nazione alla gloria di un tempo. Assieme al figlio Diego, che segue le sue orme insanguinate, è pronto a tutto, ma la loro oppressione spietata ha acceso la miccia della rivoluzione. Voi giocherete nei panni di Dani Rojas, un soldato della guerriglia che lotta per liberare Yara utilizzando armi di fortuna, veicoli e approfittando dell'aiuto degli Amigos, i nuovi animali mercenari.

In fase di annuncio l'uscita di Far Cry 6 è stata fissata per il 18 febbraio 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Purtroppo, lo scorso ottobre Ubisoft ha preso la decisione di rinviare la pubblicazione di Far Cry 6 in una data non meglio specificata dell'anno fiscale 2021/2022, ossia un periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Quanto tempo dovremo aspettare ancora? La casa francese non si è ancora espressa al riguardo, ma con tutta probabilità l'attesa aggiuntiva non sarà eccessiva. Stando alle informazioni trapelate dal Microsoft Store, Far Cry 6 potrebbe essere pubblicato a fine maggio 2021. La fonte appare attendibile, ma restiamo in attesa di una conferma ufficiale.