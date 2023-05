Quando esce FIFA 23 gratis su Xbox Game Pass?

Da qualche anno è una piccola consuetudine per Electronic Arts e anche nel 2023 FIFA non salterà l'appuntamento con Xbox Game Pass: FIFA 23 sta per uscire su Game Pass, ma qual è la data da segnare sul calendario? Fortunatamente l'attesa non sarà troppo lunga, anzi.

FIFA 23 esce su Xbox Game Pass il 16 maggio 2023 giocabile su PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, anche se al lancio non sarà presente il supporto per il gioco via Cloud. Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (che include l'abbonamento EA Play) potranno scaricare la versione completa di FIFA 23 e divertirsi senza limitazioni di nessun tipo.

FIFA 23 si aggiunge così al catalogo giochi Xbox Game Pass di maggio 2023 che include titoli come Fuga 2 Melodies of Steel, Ravenlok, Shadowrun Trilogy, Weird West Definitive Edition e altri giochi per la seconda metà del mese che verranno svelati più avanti.

Tra i giochi Xbox Game Pass che escono dal catalogo a maggio segnaliamo My Friend Pedro (Xbox e PC), Before We Leave (Xbox e PC), Hearts of Iron 4 (PC), Umurangi Generation Special Edition (Console e PC) e Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition (Xbox e PC).

Lo sapevate? FIFA 23 ha venduto in soli sei mesi più di FIFA 22 in oltre un anno diventando il gioco della serie con il miglior lancio di sempre.