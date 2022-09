Quando esce FIFA 23 sul telefono? Facciamo chiarezza sulla versione per smartphone

Non manca ormai molto all'uscita di FIFA 23, che arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il 30 settembre 2022 su piattaforme PlayStation, Xbox, PC, Google Stadia e Nintendo Switch in versione Legacy Edition. Ma esiste una versione mobile del nuovo capitolo di FIFA? E come funziona?

In realtà non esiste un vero e proprio FIFA 23 per smartphone. FIFA Mobile è il gioco presente su Android e iOS che permette di provare l'esperienza tipica della serie ovunque voi siate, ma è un prodotto che non riceve annuali aggiornamenti dedicati alla periodica uscita di un nuovo capitolo principale.

Si tratta comunque di un gioco in continuo aggiornamento, che quindi resta al passo coi tempi offrendo un pacchetto che punta soprattutto a Ultimate Team, la celebre modalità online della saga targata Electronic Arts, ma anche la classica carriera allenatore per i giocatori meno inclini al multiplayer. FIFA Mobile è presente sugli store digitali, ed è quindi scaricabile gratuitamente in qualsiasi momento.

Rimanendo in tema smartphone, per il nuovo gioco è stata annunciata un'apposita companion app che permette di sfruttare alcune funzionalità comodamente dal vostro cellulare: vediamo più nel dettaglio cosa c'è da sapere su FIFA 23 Web App. Recentemente è stata anche pubblicata la classificati dei giocatori più migliorati in FIFA 23, direttamente da EA.