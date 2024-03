Quando esce Final Fantasy 14 Dawntrail? Yoshi-P svela la data al PAX East

Non paghi del clamore mediatico suscitato con gli annunci su Final Fantasy 16 tra Rising Tide e Free Update 1.30, nel corso del PAX East 2024 i ragazzi di Square Enix hanno rallegrato tutti gli appassionati di Final Fantasy 14 svelando la data di lancio dell'espansione Dawntrail.

Il preannunciato panel di Square Enix su FF14 Dawntrail dal PAX East, quindi, ha dato modo al team al seguito di Naoki Yoshida di delineare i piani in merito alla prossima, attesissima espansione del GDR multiplayer approdato di recente su Xbox Series X|S.

Il prossimo atto dell'esperienza MMO di Final Fantasy 14 ci porterà a esplorare la regione di Tural, un'ambientazione tropicale che farà da sfondo a tante avventure inedite e, con esse, ad altrettante sfide da superare per potenziare ulteriormente il proprio alter-ego e acquisire nuovi equipaggiamenti e abilità speciali. Chi vorrà esplorare lo scenario inedito di Tural, e tutte le altre ambientazioni dell'enorme universo interattivo di FF14 Online, potrà farlo servendosi di ARK, un automa che si adatterà al contesto di gioco cambiando forma per trasformarsi in un mech e, all'occorrenza, in un vascello fluttuante che faciliterà gli spostamenti dell'eroe.

Come spiegato da Yoshi-P nel corso del PAX East 2024, il viaggio che condurrà tutti i fan di Final Fantasy 14 Online verso il nuovo scenario di Dawntrail prevede due tappe: la prima delle due date indicate da Square Enix, il 28 giugno, coincide con la partenza della fase Early Access, perfetta per 'preparare il terreno' in vista del lancio vero e proprio dell'espansione, previsto per il 2 luglio su PC, PlayStation e Xbox.

