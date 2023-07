Quando esce Final Fantasy 14 su Xbox Series X, ci sarà una Beta?

E' stata una delle notizie più interessanti del Fan Fest di Las Vegas: sul palco dell'evento, Naoki Yoshida e Phil Spencer hanno annunciato che Final Fantasy 14 arriverà anche su Xbox Series X: ma quando esce la versione Xbox di Final Fantasy XIV? Ecco tutto quello che sappiamo.

Final Fantasy 14 uscirà su Xbox Series X/S durante l'estate 2024, in contemporanea con l'uscita della nuova espansione di FF XIV Dawntrail: in altre parole, durante l'estate del prossimo anno Dawntrail debutterà su PlayStation e PC e al tempo stesso Final Fantasy XIV farà la sua prima comparsa in assoluti su console Xbox nella versione più aggiornata possibile, compatibile con Xbox Series X e Xbox Series S.

Square Enix ha promesso tempi di caricamento velocissimi, il supporto per la risoluzione 4K su Xbox Series X e una Open Beta attesa per con il lancio della patch 6.5x in arrivo nel corso della prossima primavera.

Microsoft e Square Enix si dicono pronte a supportarsi a vicenda con Phil Spencer che ha lavorato per ricucire i rapporti con il publisher giapponese, a detta di molti giornalisti incrinati nei mesi scorsi a causa del mancato arrivo di titoli di grido (pensiamo a Final Fantasy VII Remake o Final Fantasy 16) su Xbox. Ma adesso le due aziende sembrano andare d'amore e d'accordo...