Quando esce Final Fantasy 16, sarà esclusiva PlayStation 5?

Grazie al nuovo trailer Dominio, Final Fantasy 16 è stato uno dei protagonisti dello State of Play, il nuovo video ha fissato la finestra di lancio del gioco Square Enix, che non arriverà quest'anno, al contrario di quanto inizialmente previsto.

Il produttore Naoki Yoshida conferma che "Il team, sotto la direzione di Hiroshi Takai, è entrato nella fase finale di sviluppo e si sta concentrando sul perfezionamento del gioco fino alla versione finale e alla pubblicazione" mentre il direttore Hiroshi Takai sottolinea come Final Fantasy 16 sia pienamente giocabile dall'inizio alla fine, tuttavia "c'è ancora una montagna di cose da fare, dall'ottimizzazione al perfezionamento, prima di poterlo pubblicare."

Per questo, Final Fantasy 16 non uscirà nel 2022 ma arriverà solamente durante l'estate del 2023, per il momento non c'è una data precisa ma solamente una finestra di lancio. E per quanto riguarda le piattaforme supportate? Al momento PS5 continua ad essere l'unica console citata nei comunicati stampa e sul sito ufficiale del gioco, la speranza è che FF16 possa uscire anche su PC mentre un lancio su Xbox appare meno certo al momento, seppur non sia da escludere del tutto.

Final Fantasy 16 è uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni e Square Enix sta lavorando duramente per consegnare alla community un gioco capace di non deludere le aspettative.