Quando esce Final Fantasy 16 su PC? Sicuramente non nel 2023

Al PAX West 2023, il producer Naoki Yoshida ha confermato che la versione PC di Final Fantasy 16 si farà. Tuttavia, non sono ancora stati forniti dei dettagli sulla finestra di uscita. Quando possiamo aspettarci che arrivi?

Considerando che il periodo di esclusività di Final Fantasy 16 su PlayStation 5 ha una validità di 6 mesi, sicuramente non possiamo aspettarci una versione PC prima di gennaio 2024. Questo significa che chi attende l'arrivo su PC per giocare alla sedicesima fantasia finale, o chi desidera rigiocarla su computer, dovrà abbandonare l'ipotesi di vederla arrivare entro il 2023.

Facendo qualche speculazione, e ricordando che i primi mesi del 2024 abbracciano anche il periodo dell'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, seconda parte nella trilogia del remake dedicata all'universo della settima incarnazione della saga, è possibile che Square faccia coincidere le uscite dei due giochi nello stesso periodo, o diversamente scelga di distribuirle, facendo arrivare prima FF16 e poi FF7 Rebirth.

Ancora, dato che il PAX West 2023 ha anche preannunciato l'uscita di due espansioni a pagamento per Final Fantasy 16, di cui per ora non si conosce la data di uscita, c'è chi ipotizza un'uscita di una versione PC che comprenda non solo tutte le migliorie tecniche introdotte con i feedback su PS5, ma anche i due DLC stessi. Considerando che le espansioni sono in sviluppo, però, sembra uno scenario già più remoto.

Al momento, complice anche l'esclusiva temporale in corso, il team di sviluppo non si è sbottonato, ma le prossime settimane, magari durante l'imminente Tokyo Game Show 2023, potrebbero già portare ulteriori notizie in proposito.