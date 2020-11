Quando esce Final Fantasy 16 per PlayStation 5?

Il 2020 non ha visto solamente il lancio dell'atteso Final Fantasy 7 Remake, ma anche l'annuncio di un nuovo episodio di una delle saghe più celebri di tutti tempi: con un trailer pubblicato all'evento di Sony dello scorso settembre, Square Enix ha infatti svelato Final Fantasy 16 per PlayStation 5.

La nuova fantasia finale abbraccia un setting fantasy medievale e propone un sistema di combattimento maggiormente votato all'azione. A vestire i panni di produttore c'è Naoki Yoshida, che negli anni scorsi ha contribuito alla rinascita del MMORPG Final Fantasy 14, mentre la direzione è stata affidata a Hiroshi Takai, director di The Last Remnant.

Quando esce Final Fantasy 16?

Innanzitutto, è importante specificare che Final Fantasy 16 sarà un'esclusiva PlayStation 5. Mentre vi scriviamo non ci sono notizie in merito all'arrivo del gioco su altre piattaforme come Xbox Series X e PC. La data d'uscita, invece, è ancora avvolta nel mistero. Square Enix non si è mai sbilanciata al riguardo, limitandosi a riferire che nuove informazioni sul gioco verranno svelate nel corso del prossimo anno. Qualche settimana sono emersi alcuni rumor che parlavano di una pubblicazione fissata nel corso del 2021: la fonte delle voci, GamesRadar+, si è tuttavia affrettata a smentire tutto rimuovendo qualsiasi riferimento alla finestra di lancio dalle pagine del suo sito. Per il momento, quindi, la reale data d'uscita di Final Fantasy 16 risulta essere ignota. Se volete saperne di più sul progetto vi consigliamo la lettura della nostra anteprima di Final Fantasy 16.