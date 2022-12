Quando esce Final Fantasy 16 per PlayStation 5?

Final Fantasy XVI è tra i giochi più attesi di tutto il 2023. Il nuovo kolossal di Square Enix punta a far compiere un nuovo salto di qualità al franchise con un gameplay rinnovato ed un comparto tecnico all'avanguardia che sfrutti al meglio le potenzialità di PlayStation 5.

Sappiamo però quando esce Final Fantasy XVI? Durante i The Game Awards 2022 è stata data una risposta definitiva: l'opera sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023, giusto in tempo per l'inizio della prossima estate. Al lancio sarà disponibile soltanto sulla console next-gen di Sony, sebbene il trailer andato in onda durante i Game Awards ha confermato anche fino a quando Final Fantasy 16 sarà esclusiva PS5: una volta conclusa l'esclusività temporale, Square Enix sarà libera di pubblicare il gioco su altre piattaforme, come ad esempio PC o Xbox Series X/S.

Il colosso nipponico ha inoltre mostrato il trailer di Final Fantasy 16 dei Game Awards doppiato in italiano, una grande novità per un gioco di Final Fantasy che solitamente si è sempre mostrato al pubblico con il parlato inglese o giapponese. Inizia intanto il conto alla rovescia che ci separa dall'esordio della sedicesima fantasia finale sul mercato, aggiungendo un altro importante tassello ad un franchise con ormai 35 anni di storia alle spalle.