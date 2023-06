Quando esce Final Fantasy 7 Rebirth per PlayStation 5?

Senza dubbio Final Fantasy VII Rebirth è stata una delle più grandi sorprese del Summer Game Fest, Square Enix ha mostrato il primo trailer del gioco ed ha confermato la finestra di lancio, senza rivelare però la data di uscita precisa.

Quando esce Final Fantasy 7 Rebirth? Secondo un leaker, il gioco uscirà a gennaio 2024, in linea quindi con la finestra temporale dichiarata da Square Enix, ovvero "early 2024" con un debutto previsto nei primi mesi dell'anno prossimo. Final Fantasy VII Remake è uscito a marzo 2020 (in piena pandemia Covid-19 con i primi lockdown obbligatori in tutto il mondo), la seconda parte arriverà a quanto pare a gennaio, in ogni caso quasi certamente prima della fine dell'anno fiscale (31 marzo 2024).

Final Fantasy 7 Rebirth è esclusiva PS5, un debutto in futuro su PC non è escluso mentre appare improbabile il lancio su Xbox e Nintendo Switch, escluso anche il lancio su PlayStation 4, con dispiacere di tutti coloro che hanno giocato a Final Fantasy VII Remake su PS4 e non hanno effettuato il passaggio a PlayStation 5.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Final Fantasy 7 Rebirth: che cosa possiamo aspettarci da questa seconda avventura di Final Fantasy VII Remake?