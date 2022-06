Quando esce Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte di FF7 Remake?

L'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth ha fatto ovviamente la felicità dei giocatori di Final Fantasy VII e di tutti coloro che aspettando la seconda parte del remake... ma quando esce la parte 2? C'è confusione al riguardo, proviamo a fare chiarezza.

Il trailer di Final Fantasy 7 Rebirth si chiude con una finestra di lancio, ovvero "Next Winter", il prossimo inverno. Tutto bello quindi, il gioco esce tra pochi mesi? Probabilmente no dal momento che il trailer di annuncio di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion parla invece di "This Winter".

Diciture in realtà non proprio chiarissime ma idealmente capiamo che Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è atteso a cavallo tra il 2022 e il 2023 mentre Final Fantasy 7 Rebirth a cavallo tra il 2023 e il 2024. Il producer Yoshinori Kitase ha confuso ancora di più le idee dichiarando che Rebirth uscirà circa tre anni dopo Final Fantasy VII Remake, lanciato nel marzo 2020 in piena pandemia Covid-19... la parte due uscirà quindi all'inizio del 2023?

Sembra piuttosto inverosimile considerando anche che il prossimo anno uscirà Final Fantasy 16, anche questo esclusivo per PS5 così come Final Fantasy VII Rebirth. Al momento la finestra di lancio confermata per Rebirth come detto è un generico "Next Winter", speriamo che Square Enix possa intervenire per fare chiarezza.