Quando esce Final Fantasy 7 Remake per PC e quanto costa?

Nel corso dei The Game Awards 2021 c'è stato spazio anche per un importante annuncio legato a Final Fantasy VII Remake Intergrade: la prima parte del rifacimento dello storico Final Fantasy VII farà il suo esordio su PC dopo essere già arrivato in precedenza su console Sony.

Ma esattamente quando esce Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC? Ebbene, non ci sarà da aspettare troppo dato che il debutto della nuova versione è dietro l'angolo: a partire dal prossimo 16 dicembre 2021 anche gli appassionati di mouse e tastiera potranno godersi le avventure di Cloud Strife e compagni. Sono già stati rivelati i requisiti hardware di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC così come anche il prezzo, che tuttavia non ha convinto gli utenti: il gioco viene infatti proposto a prezzo pieno, 79,99 euro. Inoltre, è bene ricordare che il titolo Square Enix sarà disponibile solo attraverso l'Epic Games Store e non è chiaro se in seguito arriverà anche su altr piattaforme come Steam.

Ricordiamo che la prima parte del remake narra tutta la vicenda iniziale del titolo originale ambientata nella città di Midgar, per l'occasione ampiamente arricchita con nuovi contenuti ed un maggior focus narrativo. La nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 soddisferà tutte le vostre curiosità sui contenuti e la qualità dell'opera.