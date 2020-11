Quando esce Final Fantasy 7 Remake per Xbox Series X|S, One e PC?

Sono già passati sette mesi da quando Final Fantasy 7 Remake, dopo un'attesa infinita, è finalmente arrivato sul mercato esclusivamente in edizione PlayStation 4. I giocatori hanno potuto rivivere la prima parte dell'avventura dell'opera originale, con tantissimi contenuti e risvolti di trama aggiuntivi.

Se possedete una console diversa da quelle della famiglia PlayStation e avete voglia di giocarci, dovete solo essere pazienti. L'esclusiva di Final Fantasy 7 Remake per PS4 è temporale ed ha una durata di un anno. Ciò significa che scadrà il 10 aprile 2021, a dodici mesi esatti di distanza dalla pubblicazione originale. Dopo quella data, Final Fantasy 7 Remake potrà finalmente uscire altrove.

Possiamo immaginare le domande che vi stanno ronzando in testa: su quale piattaforme verrà lanciato e quando? Una risposta precisa a queste domande, purtroppo, non ce l'abbiamo, visto che Square Enix non si è ancora espressa al riguardo. In ogni caso, diamo per scontato l'arrivo del gioco quantomeno su Xbox One e PC. Non sappiamo se verrà pubblicato anche un aggiornamento dedicato ad Xbox Series X|S, dal momento che Square Enix non lo ha ancora realizzato neppure per PlayStation 5. Per quanto riguarda la data d'uscita, un indizio potrebbe avercelo fornito InstantGaming: il noto rivenditore di key per console e PC ha indicato l'11 aprile 2021 come data d'uscita per Final Fantasy 7 Remake. Chiaramente non possiamo considerarla ufficiale - potrebbe trattarsi di un placeholder - ma non ci stupiremmo affatto se fosse proprio quella.