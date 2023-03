Quando esce Fortnite Capitolo 4 Stagione 2? La data di inizio della stagione Mega

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, Epic Games si prepara a lanciare la Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite. La nuova stagione, intitolata Fortnite Mega, arriverà molto presto, ecco la data di lancio e l'orario di manutenzione di server.

Fortnite Mega esce il 10 marzo, venerdì prossimo i server di Fortnite saranno offline dalle 08:00 del mattino ora italiana e presumibilmente fino alla tarda mattinata, per permettere agli sviluppatori di effettuare le consuete operazioni di manutenzione e lanciare così ufficialmente Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 su PC, mobile, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

La prossima stagione del Battle Royale porterà in dote un nuovo Battle Pass, tra i primi leak sono emerse le skin di Attack on Titan per Fortnite e sopratutto l'arrivo della modalità in prima persona su Fortnite, questa è richiesta da anni a gran voce e sembra che finalmente Epic Games abbia deciso di accontentare la community.

Altro leak recente parla di una collaborazione tra Fortnite e Resident Evil, presumibilmente in arrivo in tempo per il lancio di Resident Evil 4 Remake previsto per il 24 marzo. Non ci resta che attendere poche ore per il via di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, il 10 marzo scopriremo tutte le novità in cantiere.