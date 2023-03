Quando esce Gears 6? Tutto quello che sappiamo

Sono in tanti ad attendere il ritorno in scena di Gears of War. Dopo Gears 5, pubblicato nel 2019, e lo spin-off Gears Tactics uscito un anno dopo, la serie di The Coalition dovrebbe proseguire in futuro con Gears 6, apparentemente già in pieno sviluppo.

Abbiamo già qualche indizio su quando dovrebbe uscire Gears 6 su PC e Xbox Series X/S? Al momento tutto tace in merito al progetto, ancora mai mostrato ufficialmente dagli sviluppatori. Sappiamo che The Coalition è fortemente ambiziosa con Gears 6 ed intende spingere il franchise oltre i propri limiti, ma con esattezza non è chiaro da quanto tempo sia effettivamente in lavorazione e come la sua creazione sta procedendo.

A quanto pare, stando alle affermazioni del giornalista e insider Jeff Grubb, lo sviluppo di Gears 6 sarebbe iniziato nel 2022: se le cose stanno davvero così è molto probabile che il gioco sia ancora nelle prime fasi di lavorazione e di conseguenza molto lontano dal suo debutto sul mercato. Il tutto senza dimenticare che Microsoft ha già diversi altri giochi di punta in lavorazione e sta ancora programmando con attenzione il suo calendario di uscite per i prossimi anni: giochi come Avowed, il reboot di Fable, il nuovo Perfect Dark e Senua's Saga Hellblade II, giusto per fare alcuni nomi, sono ancora tutti in lavorazione ed in attesa di una finestra di lancio.

A questo punto, dunque, appare davvero difficile che il prossimo Gears of War possa vedere la luce a breve: se i lavori sono partiti solo lo scorso anno, è probabile che prima del 2025, se non addirittura nel 2026 (data che coincide tra l'altro con il ventesimo anniversario del brand) non ci sarà occasione di impugnare nuovamente i nostri Lancer. Per ora, intanto, si attende l'annuncio ufficiale del gioco.