Quando esce il nuovo gioco di Assassin's Creed?

A conferma avvenuta dell’esistenza di Infinity, il nuovo capitolo di Assassin’s Creed che si pone l’ambizioso obiettivo di espandere i confini del franchise, le attenzioni dei numerosi fan della saga targata Ubisoft si sono inevitabilmente focalizzate sul progetto. Ma a tal proposito, per quando è prevista l’uscita del nuovo Assassin’s Creed?

Stando agli ultimi report e agli immancabili rumor degli scorsi mesi, l’uscita di titoli come Assassin’s Creed Infinity potrebbe farsi attendere più del previsto, con ipotesi che indicano una data di pubblicazione difficilmente più vicina del 2024. Di quest’ultimo sappiamo già che sarà un prodotto destinato a ricevere supporto costante e a lungo termine, una realtà pensata quindi per coinvolgere l’utenza alla pari dei cosiddetti giochi life service.



Tuttavia, le varie voci (che in questo caso ricordiamo non essere confermate) parlano anche di un progetto dal nome Assassin's Creed Rift, nato inizialmente come espansione di Valhalla e di recente trasformato in un’opera stand alone. In questo caso, trattandosi di un riempitivo con cui prendere tempo in vista del già citato carico da novanta, si parlerebbe di un arrivo atteso su PC e console tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023.

Nel caso voleste approfondire l’argomento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la notizia dedicata al report di Bloomberg su Assassin’s Creed Rift, nel quale Jason Schreier riferisce fra le altre cose di aver appreso che il contenuto sarebbe in sviluppo dal 2020.