Quando esce il nuovo gioco di calcio gratis UFL?

Con FIFA 23 da poco arrivato sul mercato ed eFootball che si è aggiornato alla versione 2023, il calcio virtuale non ha ancora finito di sparare le sue cartucce: gli appassionati dello sport più seguito al mondo sono infatti curiosi di scoprire maggiori dettagli su UFL, il simulatore calcistico di Strikerz Inc.

Sappiamo che il titolo sportivo farà il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox in forma gratuita, ma sappiamo anche quando uscirà UFL? Per ora tutto tace su un'effettiva data di lancio: originariamente atteso per il 2022, UFL è stato rinviato al 2023 ed è pertanto atteso il prossimo anno in un giorno ancora da definire. A confermare il posticipo è stato lo stesso CEO di Strikerz, Eugene Nashilov, che non ha fornito dettagli più precisi su quando sarà possibile giocare ad UFL.

Sebbene verrà distribuito tramite la formula del free-to-play, gli sviluppatori sono molto ambiziosi con il progetto e puntano ad una qualità da Tripla A che permetta di dare vita ad un'autentica simulazione con gameplay e comparto grafico di altissimo valore. Proprio per questo motivo gli autori hanno ritenuto necessario il rinvio, in modo da prendersi il tempo necessario per rendere realtà la loro visione.

In attesa quindi di ulteriori novità, potete intanto approfondire le vostre conoscenze sul gioco leggendo la nostra anteprima di UFL.