A quasi due anni di distanza dall'uscita di Dragon Ball Z Kakarot, l'iconica serie manga ed anime di Akira Toriyama si appresta a fare il suo ennesimo ritorno nel mondo videoludico tramite Dragon Ball The Breakers, un particolare multiplayer asimmetrico prodotto anche stavolta da Bandai Namco.

Quando esce il nuovo gioco di Dragon Ball? Al momento non è stata rivelata una data dettagliata, tuttavia è confermato che Dragon Ball The Breakers uscirà nel corso del 2022 e sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con ovviamente la possibilità di essere giocato anche su PS5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità. Al momento però sono ancora poche le informazioni sul prodotto: oltre a non essere stato ancora specificato se sarà un free-to-play o di un gioco completo a pagamento, sono scarsi anche i dettagli sul gameplay, sebbene Bandai Namco assicuri un'ampia varietà di situazioni ludiche da affrontare.

Confermata invece la Closed Beta su PC e il fatto che il nuovo gioco di Dragon Ball sarà ambientato nello stesso universo narrativo di Dragon Ball Xenoverse, con la possibilità tra l'altro di importare i salvataggi da Xenoverse 2 a The Breakers. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Dragon Ball The Breakers in modo così da scoprire le nostre prime impressioni sul progetto.