Quando esce il gioco Honkai Star Rail per PS5 e PS4?

Honkai Star Rail è ora disponibile su PC, dispositivi iOS e Android, il gioco degli autori di Genshin Impact è stato annunciato anche per le console della famiglia PlayStation, ma quando esce su PlayStation 4 e PlayStation 5?

Purtroppo al momento il team non ha annunciato la data di uscita o la finestra di lancio delle versioni PS4 e PS5 di Honkai Star Rail, oltre ad un generico "coming soon", possiamo quindi aspettarci un lancio nel corso delle prossime settimane o nei prossimi mesi, presumibilmente comunque entro la fine del 2023.



In attesa di saperne di più, ecco come scaricare Honkai Star Rail per PC, iOS e Android, il gioco è distribuito come free to play ed è scaricabile gratis su tutte le piattaforme con supporto per gli acquisti in-app. Il gioco degli autori di Genshin Impact sta riscuotendo un notevole successo in queste prime ore di disponibilità sul mercato, scalando rapidamente le classifiche di App Store e Google Play.



Avete scaricato Honkai ma non riuscite a giocare? Ecco come controllare lo stato dei server di Honkai Star Rail, in questi primi giorni di lancio il gioco sta attirando milioni di giocatori e ogni tanto l'infrastruttura potrebbe andare offline per manutenzione o per il troppo traffico sui server.