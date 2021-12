Quando esce il gioco di Wonder Woman, arriverà su PS5, PC e Xbox Series X/S?

Come un fulmine a ciel sereno, Wonder Woman è stato annunciato ai Game Awards 2021: la celebre eroina dell'universo DC sarà protagonista assoluta di un proprio videogioco, presentato con un breve teaser trailer durante la cerimonia organizzata da Geoff Keighley.

L'annuncio ha senza dubbio mandato in estasi i fan, sebbene per il momento le informazioni sul progetto, sviluppato da Monolith (noti per aver vita alla serie La Terra di Mezzo), siano piuttosto limitate. Quando esce Wonder Woman? Purtroppo non c'è una risposta precisa al quesito, dato che durante i TGA 2021 non è stata rivelata nessuna data d'uscita, nemmeno una potenziale finestra di lancio da parte del produttore Warner Bros. Games.

Mistero anche per le piattaforme che ospiteranno l'avventura con protagonista Diana Prince: è altamente probabile che il progetto sarà next-gen, con un'uscita dunque su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, lasciando invece da parte le piattaforme di vecchia generazione PS4 e Xbox One. Ma si tratta di pure ipotesi fino a quando gli autori non forniranno maggiori dettagli in tal senso.

Abbiamo però qualche certezza sui contenuti ed il gameplay: Wonder Woman sarà un gioco open world e tra le sue meccaniche offrirà anche il ritorno del Nemesis System già visto in azione in L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, i precedenti lavori di Monolith. Con queste premesse la curiosità attorno al nuovo titolo incentrato su Wonder Woman, in attesa di scoprirne di più nel prossimo futuro.