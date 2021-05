Quando esce God of War 2 per la PlayStation 5?

La nuova avventura di Kratos e Atreus si fa attendere: quando esce God of War 2? E' una domanda lecita dal momento che sin dal primo annuncio l'hype sul progetto è schizzato alle stelle, c'è da dire però che a parte il primo teaser mostrato lo scorso anno di fatto non ci sono novità sul gioco di Sony Santa Monica.

Recentemente Hermen Hulst, direttore dei Sony Worldwide Studios, ha confermato che Horizon Forbidden West uscirà nel 2021 su PlayStation 4 e PlayStation 5, confermando come ci siano attualmente ben 25 giochi in sviluppo per PS5 presso gli studi interni di Sony.

Tra questi chiaramente figura anche God of War Ragnarok, per il quale tuttavia non è stata fornita nessuna finestra di lancio, neanche indicativa. Se è vero che Horizon Forbidden West uscirà quest'anno (e bisogna comunque prendere la dichiarazione con le pinze, dal momento che ad oggi non conosciamo la data di uscita del gioco) è facile ipotizzare che God of War 2 arriverà solamente nel 2022.

Anche Jason Schreier (ex giornalista di Kotaku e ora membro di Bloomberg) ha indirettamente confermato che God of War 2 non uscirà quest'anno, mancano però informazioni ufficiali o conferme in merito. God of War Ragnarok non uscirà sicuramente nel 2021 ma un lancio nel 2022 è più probabile, al netto di eventuali ritardi che potrebbero portare il gioco a vedere la luce nel 2023 nella peggiore delle ipotesi.