Quando esce God of War 2 per PS5?

Il Ragnarok sta arrivando... sì, ma quando per l'esattezza? God of War 2, seguito di uno dei giochi più amati (e venduti) per PlayStation 4, è stato annunciato per PS5 nel corso dello showcase dello scorso settembre, facendo la felicità di milioni di giocatori che, per fortuna, non dovranno attendere troppo tempo per giocarlo.

Quando uscirà God of War per PlayStation 5?

God of War 2 non verrà pubblicato al lancio di PS5, fissato per il 19 novembre: per l'arrivo sul mercato della sua nuova console Sony ha diverse altre carte in serbo per i videogiocatori della prima ora, tra cui Marvel's Spider-Man Miles Morales, spin-off ambientato dopo le vicende del primo capitolo del 2018, e Demon's Souls, remake del gioco FromSoftware che ha dato il via ad un vero e proprio fenomeno. Per la nuova avventura nelle gelide lande del nord del nostro spartano preferito, per fortuna, non dovremo attendere moltissimo tempo: Sony e Santa Monica Studio hanno già svelato che God of War 2 verrà pubblicato su PS5 nel 2021. La data esatta non è ancora stata resa nota, e probabilmente non accadrà prima del prossimo anno.

Il 2021 sarà piuttosto affollato per PlayStation 5, dal momento che sono attesi Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7 e Returnal nella prima metà dell'anno, e Horizon Forbidden West nella seconda metà. Nel 2018, God of War venne lanciato nel mese di aprile, ma a giudicare dai programmi di Sony appena esposti, per il secondo capitolo ci appare più probabile un lancio nella seconda parte del 2021.

Nell'attesa di saperne di più, segnaliamo che gli sviluppatori sono così fieri del lavoro che stanno svolgendo che già puntano a vincere il premio GOTY 2021 con God of War 2.