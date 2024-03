Quando esce God of War 6? Proviamo a ipotizzare l'anno di lancio

God of War Ragnarok ha concluso (con il botto) la saga norrena di Kratos e suo figlio Atreus ma, a giudicare da quanto abbiamo visto nel finale, abbiamo come l'impressione che le loro avventure continueranno. Non vi sveliamo nulla, ma le porte sono indubbiamente aperte, inoltre dubitiamo che Sony itnenda abbandonare una delle sue IP più proficue.

L'arrivo di God of War 6, dunque, sembra solamente una questione di tempo, ma a questo punto sorge spontanea una domanda: quanto a lungo dovremo attendere prima di poterlo giocare?

Quando esce God of War 6? Speculazioni sulla finestra di lancio

Prima di addentrarci in ipotesi e speculazioni, ci teniamo innanzitutto a precisare che Sony e Santa Monica Studio non hanno ancora confermato ufficialmente il nuovo capitolo della serie. Neppure il nome God of War 6 è ufficiale, lo utilizziamo solo per comodità.

Ciò detto, riteniamo improbabile un lancio nel breve periodo. Se escludiamo le produzioni alle quali ha partecipato in veste di collaboratrice, Santa Monica Studio ha sempre avuto a che fare con produzioni ad alto budget e non è certamente diventata famosa per la rapidità di sviluppo. Certo, tra il primo e il secondo capitolo sono passai appena due anni, mentre God of War 3 e God of War Ascension hanno avuto bisogno di un ciclo di sviluppo di "soli" tre anni, ma i tempi sono cambiati. Da allora la complessità dei videogiochi è aumentata a dismisura, e con essa i costi e i tempi di lavorazione.

God of War (2018), che ha dato il via ad un nuovo corso per la saga, è arrivato cinque anni dopo Ascension, mentre God of War Ragnarok ha richiesto quattro anni di sviluppo nonostante sia stato costruito in formato cross-generazionale sulle fondamenta del predecessore. C'è da dire che inizialmente era previsto nel 2021, ma poi è stato posticipato a fine 2022.

Sulla base di quanto analizzato, un eventuale God of War 6 pienamente current-gen per PS5 potrebbe non vedere la luce prima del 2026 - nella migliore delle ipotesi. C'è però anche un'altra questione che non può essere ignorata: Santa Monica Studio sta lavorando anche ad un'altra IP AAA, che secondo alcune voci di corridoio sarebbe un gioco sci-fi curato da Cory Barlog. Santa Monica Studio ha sicuramente i mezzi per gestire due team in contemporanea a lavoro su progetti separati, ma quest'altra produzione potrebbe finire per far slittare ulteriormente un eventuale seguito di God of War. Insomma, non ci stupiremmo affatto se dovessimo arrivare fino al 2027, anno in cui potrebbe esserci già profumo di PS6 nell'aria...

Voi cosa ne pensate? Il dibattito è aperto! Diteci la vostra nei commenti, siamo curiosi di leggervi.

