Quando esce God of War Ragnarok? Tra leak e ipotesi di rinvio, le ultime da Tom Henderson

Stando a quanto emerso dal database del PS Store su God of War Ragnarok, il nuovo capitolo dell'odissea norrena di Kratos e Atreus sembrerebbe essere destinato ad approdare su PS4 e PlayStation 5 a fine 2022. Partendo da queste ultime anticipazioni, il noto leaker Tom Henderson prova a fare il punto della situazione.

L'ormai celebre "gola profonda" di Twitter ha discusso dell'eventuale del "rinvio interno" di GoW Ragnarok dal mese di settembre (come suggerito originariamente dal database del PS Store) a un più generico fine anno, spiegando ai suoi follower che cosa ne pensa al riguardo.

Perfettamente consapevole del grande interesse degli appassionati per il secondo capitolo "a vocazione norrena" di God of War, Henderson prende spunto dalle ultime indiscrezioni sul kolossal action adventure di Sony Santa Monica e, citando proprio la recente modifica avvenuta sul database interno dello store Sony, spiega che "potrebbe avere perfettamente senso visto che per il terzo trimestre del 2022 dovrebbe arrivare il Remake di The Last of Us, ma non ne sono sicuro al 100%. Certo è che il possibile slittamento a fine 2022 di GoW Ragnarok sarebbe in linea con le voci di corridoio che ho ascoltato".

Henderson ci tiene inoltre a sottolineare come "per il terzo trimestre di quest'anno, il marketing di Sony è già abbastanza significativo tra siti web, cartelloni pubblicitari e quant'altro, forse anche troppo per la promozione di un semplice remake. Voglio dire, sto solo giocando a fare il detective per mettere insieme gli indizi di questo enigma, per questo ribadisco che non sono ancora sicuro al 100% (della finestra di lancio di GoW Ragnarok a fine 2022, ndr)".