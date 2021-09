Quando esce Gran Turismo 7 per PlayStation 5? La data precisa

Gran Turismo 7 è stato uno dei protagonisti del PlayStation Showcase. Polyphony Digital ha mostrato un nuovo trailer dell'atteso settimo capitolo della storica serie di corse simulative permettendo ai fan di avere un assaggio più chiaro delle meccaniche di gioco e della veste grafica del gioco previsto su PS5 e PS4.

Dall'evento Sony è però arrivata un'altra importante conferma relativa alla data d'uscita del gioco. Quando esce Gran Turismo 7? I motori si stanno scaldando in vista della partenza fissata per il 4 marzo 2022. Questo il giorno stabilito per ritornare sulle piste della serie diretta da Kazunori Yamauchi, che promette di perfezionare il gameplay tipico del franchise e prepararlo al meglio per il debutto sulle console di nuova e vecchia generazione PlayStation. Se ancora non lo avete visto, eccovi a voi il trailer del PlayStation Showcase di Gran Turismo 7, così da ammirarlo in tutto il suo splendore.



In attesa quindi di mettere le mani sopra la nuova iterazione del brand, potrebbe essere una buona idea fare anche un ripasso della storia della leggendaria serie di Gran Turismo, iniziata sulla prima PlayStation nel lontano 1997. Da allora tutte le principali console Sony hanno ospitato almeno un titolo della serie tra episodi principali o spin-off, divenendo quindi un simbolo irrinunciabile per gli amanti dei giochi di corse.