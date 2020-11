Quando esce Gran Turismo 7 per PS5?

Per il lancio di PlayStation 5, al quale mancano meno di due settimane, Sony ha preparato una line-up di tutto rispetto che include diverse esclusive di spessore, tra le quali spiccano Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls. Il futuro di PS5 appare altrettanto roseo, dal momento che sono attesi anche altri first-party già annunciati.

Uno su tutti, Gran Turismo 7. La generazione PlayStation 4, nonostante sia durata ben sette anni, non ha visto il lancio di un capitolo canonico della saga. Non che Gran Turismo Sport non sia stato apprezzato (nonostante una partenza sottotono, il gioco si è evoluto egregiamente), ma possiamo ben comprendere il grande desiderio dei fan nei confronti di un episodio numerato.

Dopo essere stato al centro di rumor e indiscrezioni per anni, Gran Turismo 7 è stato annunciato lo scorso giugno durante l'evento di presentazione dei giochi PS5. Il nuovo lavoro di Polyphony Digital si mostrato in un trailer in-engine che ha mostrato un assaggio del livello tecnico che possiamo aspettarci, senza tuttavia svelare le caratteristiche salienti delle produzione e, soprattutto, la data d'uscita, che risulta ancora ignota.

Ciò che è certo, è che non uscirà al debutto di PlayStation 5, e sicuramente nemmeno durante le festività natalizie. È interessante notare che nessun gioco di Gran Turismo ha mai accompagnato il lancio di una console PlayStation. In molti sono pronti a scommettere su un'uscita fissata nel 2021, probabilmente nella prima parte dell'anno. A suggerirlo è stata una pubblicità francese trapelata nei giorni scorsi, ma purtroppo l'informazione non ha ancora trovato conferma da parte di Sony.

Nell'attesa di una comunicazione, dobbiamo accontentarci delle informazioni ufficiali già a nostra disposizione: sappiamo che Gran Turismo 7 offrirà le funzioni storiche della saga, a partire dalla Simulation Mode, e sfrutterà appieno le potenzialità del DualSense, ad esempio per restituire il feeling dell'ABS mediante i Grilletti Adattivi. Sappiamo inoltre che supporterà il Ray-Tracing, l'HDR e che Gran Turismo 7 offrirà una presentazione a 4K e 60fps.