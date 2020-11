Quando esce GTA 5 per PlayStation 5?

L'interesse verso GTA V continua, dopo la lieta notizia da parte degli sviluppatori riguardo la retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X. Sono in molti ad aspettare l'arrivo del gioco sulle piattaforme next-gen, che porterà sensibili miglioramenti tecnici a GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S. Ma quando sarà possibile tutto ciò?

L'attesa, a quanto pare, sarà abbastanza lunga. Questo è quanto emerso durante l'ultima conferenza finanziaria di Take-Two, casa madre del team di sviluppo Rockstar Games: durante il meeting a tema finanziario gli sviluppatori hanno comunicato l'intenzione di pubblicare la versione next-gen del titolo soltanto a partire dalla seconda metà del 2021. Una data precisa non è al momento stata resa nota, dunque possiamo aspettarci un debutto presumibilmente tra maggio e novembre del prossimo anno.

È stato inoltre confermato che tutti i membri di PlayStation Plus su PS4 riceveranno un milione di dollari Grand Theft Auto V al mese fino al lancio del gioco su PS5, semplicemente effettuando almeno un login ogni trenta giorni. In attesa quindi di ulteriori aggiornamenti sulla versione PS5, cosa sappiamo su GTA 6? Nel caso in cui possediate una copia del gioco per computer, vi sveliamo come aumentare gli FPS in GTA 5 per PC