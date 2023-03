Quando esce GTA 6? Alla fine del 2024 o nel 2025, Rockstar forse taglierà dei contenuti

Tez2, insider molto vicino a Rockstar Games, ipotizza il periodo di lancio di Grand Theft Auto 6. Secondo le informazioni in suo possesso, il nuovo gioco di Rockstar uscirà alla fine del 2024 ma non è sicuro che questa deadline venga rispettata.

Stando alle parole dell'insider, la finestra di lancio fissata da Rockstar Games e Take-Two per il nuovo GTA 6 sarebbe la stagione natalizia del 2024 ma in realtà la data sarebbe stata rinviata internamente molte volte e dunque non ci sarebbe da stupirsi se Grand Theft Auto 6 uscisse nei primi mesi del 2025.

Lo scorso anno Jason Schreier aveva ipotizzato un lancio di GTA 6 fissato per la fine del 2023 con successivo rinvio al 2024 e se è vero che una presentazione quest'anno è certamente possibile, un lancio nei prossimi mesi appare impossibile. Anche Tez2 conferma di aspettarsi l'annuncio di GTA 6 entro la fine di quest'anno:

"Credo che l'annuncio entro quest'anno sia un dato di fatto. Non penso che la dirigenza possa rinviarlo al periodo natalizio del 2025 o addirittura al 2026. A mio avviso, Rockstar potrebbe tagliare alcune parti del gioco da pubblicare poi come DLC per accelerare lo sviluppo, un compromesso sicuramente più sostenibile per Take-Two."