Quando esce GTA 6? L'annuncio del nuovo Grand Theft Auto non fornisce indizi sul lancio

A sorpresa, Rockstar ha annunciato che GTA 6 è in fase di sviluppo, la compagnia ha parlato genericamente di "nuovo gioco della serie Grand Theft Auto" senza riferirsi esplicitamente al sesto capitolo. Questa notizia è stata accolta positivamente dal pubblico ma resta un grande dubbio... quando esce GTA 6?

L'annuncio di GTA 6 su Twitter ha ricevuto oltre 500.00 like segno evidente (ma non servivano conferme) di come l'attesa per il sequel di Grand Theft Auto V sia alle stelle. Del gioco non sappiamo assolutamente nulla, Rockstar non ha svelato personaggi o ambientazioni e ovviamente non c'è nessuna finestra di lancio per il gioco, nemmeno indicativa.



Jason Schreier ipotizza una presentazione prevista nel 2022 con uscita di GTA 6 fissata per la fine del 2023 e probabile successivo rinvio al 2024. Un lancio nel 2024 o 2025 è certamente possibile, ammettendo che Rockstar inizi la campagna marketing nel 2022 o nel 2023, seguendo un modus operandi piuttosto classico e adottato anche con Red Dead Redemption 2, annunciato nel 2016 e uscito poi nell'autunno 2018.



In questo caso potremmo assistere ad uno scenario simile con presentazione ufficiale nel 2022 e lancio nel 2024, ad esempio. Difficile pensare ad una uscita nel 2026 o 2027, si tratta di una finestra troppo lontana nel tempo che vedrebbe uno scenario economico e commerciale (come ad esempio il numero di PS5 e Xbox Series X/S vendute o l'affermarsi di nuovi modelli di business) attualmente difficile da prevedere con certezza. E' sicuro, ovviamente, che non giocheremo con GTA 6 nel 2022, a marzo Rockstar lancerà Grand Theft Auto V su PS4 e Xbox Series X/S, un teaser non è escluso ma per il momento tutto tace su questo fronte e l'unica certezza è che un nuovo GTA è in lavorazione.



Secondo voi quando uscirà GTA 6? Aspettiamo le vostre riflessioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.