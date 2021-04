Quando esce GTA 6? L'atteso ritorno della serie Rockstar

Sognato, chiacchierato, desiderato, e ancora completamente avvolto nel mistero. Sono in tanti ad attendere con estrema impazienza Grand Theft Auto VI, il prossimo capitolo della storica serie firmata Rockstar Games che riporterà i giocatori nel mondo videoludico malavitoso per eccellenza in un non meglio precisato futuro.

Ecco, a tal proposito, quando esce GTA VI? Purtroppo è bene armarsi di enorme pazienza, poiché non solo non esiste nessuna ipotetica data per l'arrivo del gioco, ma Rockstar non lo ha finora mai annunciato ufficialmente. Da tempo si inseguono i rumors sul prossimo episodio della serie, come i leak poco credibili su mappa, ambientazione e protagonista di GTA 6, e in tanto danno per certo che sia già in sviluppo con una possibile uscita entro i prossimi tre anni, ma non c'è nessuna comunicazione verificata e si rimane sempre sul campo delle ipotesi.

Il vero problema relativo all'arrivo capitolo potrebbe essere a sorpresa uno: l'incessante successo di Grand Theft Auto V e del correlato GTA Online. GTA V continua a macinare record e grandi risultati, ad esempio continuando ad essere costantemente presente nella Top 10 delle Charts UK. Dal suo debutto su PlayStation 3 e Xbox 360 avvenuto a settembre 2013, il quinto capitolo ha venduto oltre 140 milioni di copie calcolando tutte le versioni, un risultato che lo pone al secondo posto dei videogiochi più venduti di tutti i tempi, dietro al solo Minecraft. Il tutto senza contare dell'enorme popolarità di cui gode ancora adesso GTA Online, costantemente aggiornato dagli sviluppatori per garantire sempre contenuti freschi e nuove attività sia per gli utenti di lunga data che per i nuovi arrivati.

Di fronte a un successo di tali proporzioni e che continua a non rallentare è difficile ipotizzare quando Rockstar potrebbe spingere l'acceleratore sul GTA VI e scoprire quando potrebbe uscire e su quali piattaforme. Ma considerate le continue voci di corridoio, è lecito immaginare che prima o poi qualcosa inizierà a muoversi. Nell'attesa potrebbe essere una buona idea riscoprire il passato della serie, magari i giochi dimenticati di Grand Theft Auto.