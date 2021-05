Quando esce GTA 6? Non si sa, nel frattempo GTA Online incassa miliardi di dollari

Quando esce GTA 6? È una delle domande più frequenti degli ultimi anni. La verità è che non c'è risposta: nonostante il grande quantitativo di rumor, Rockstar Games non ha mai fatto alcun accenno al prossimo episodio della saga. Non sappiamo cosa bolle in pentola negli studi della compagnia, ma è probabile che non abbia alcuna fretta di lanciarlo.

Non erano mai passati così tanti anni tra un episodio principale e l'altro, e la "colpa" potrebbe essere di Grand Theft Auto V e del suo inesauribile successo alimentato da GTA Online. Dall'ultimo report finanziario di Take-Two è emerso che, a otto anni dal debutto avvenuto nel 2013 su PS3 e Xbox 360, GTA 5 ha raggiunto quota 145 milioni di copie vendute fin dal 2013, ovvero il 42% delle vendite totali dell'intero franchise, che ammontano a 345 milioni.

Ad impressionare, oltre alle vendite, sono gli introiti: nell'ultimo anno, Grand Theft Auto 5 e GTA Online hanno portato nelle casse di Take-Two quasi un miliardo di dollari (984,9 milioni per l'esattezza), una cifra incredibile per un gioco che affonda le sue radici due generazioni addietro. Per fare un confronto, il franchise Call of Duty ha incassato nell'ultimo anno 3 miliardi di dollari, ma lo ha fatto grazie al lancio di due nuovi giochi, uno premium (Black Opd Cold War) e uno free-to-play (Warzone), ai quali si aggiunge COD Mobile.

Il trend è probabilmente destinato a perdurare anche nei prossimi anni, dal momento che l'11 novembre 2021 verrà lanciato l'aggiornamento di GTA 5 per Xbox Series X|S e PS5.