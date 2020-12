Quando esce Halo Infinite per PC e Xbox Series X|S?

È stato un debutto dolceamaro quello di Xbox Series X e Xbox Series S: l'accoppiata next-gen di Microsoft avrebbe dovuto esordire sul mercato accompagnata da una vera e propria killer app, che risponde al nome di Halo Infinite. Le cose, purtroppo, non sono andate secondo i piani.

La pessima accoglienza riservata al tristemente noto gameplay reveal di Halo Infinite dello scorso luglio, ha convinto Microsoft a posticipare ad un generico 2021 il gioco più atteso dalla comunità Xbox. La dura decisione ha anche scatenato l'esodo di alcune figure chiave di 343 Industries, tra cui il direttore del progetto Chris Lee, e il ritorno di vecchie leve dare manforte, come Joseph Staten.

Quanto ancora dovremo aspettare? Quando verrà lanciato Halo Infinite? Una risposta precisa a questa domanda non è ancora disponibile, ma l'intervento da parte del director dello scorso 9 dicembre ci ha permesso di restringere la finestra temporale: Staten ha dichiarato che Halo Infinite uscirà nell'autunno del 2021, sicuramente non prima. La pubblicazione, ricordiamo, è prevista su Xbox Series X|S, PC e Xbox one. L'attesa, quindi, è ancora piuttosto lunga, ma in questo modo 343 Industries avrà abbastanza tempo a disposizione per correggere il tiro e portare sul mercato l'esperienza che i fan s'aspettano. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, date un'occhiata alle migliorie estetiche e le opzioni di personalizzazione di Halo Infinite che sono state svelate di recente.