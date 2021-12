Quando esce Hellblade 2 per Xbox Series X e PC?

La cerimonia dei The Game Awards 2021 è stata teatro anche di un nuovo trailer di Senua's Saga: Hellblade 2, secondo capitolo della serie firmata Ninja Theory in arrivo su PC e Xbox Series X/S. I fan hanno potuto dare un nuovo sguardo alla seconda avventura di Senua, in attesa di ulteriori approfondimenti nel prossimo futuro.

Ma quando esce Hellblade 2? Nonostante l'apprezzato video gameplay di Senua's Saga Hellblade 2, i Game Awards purtroppo non hanno portato novità concrete in tal senso: allo stato attuale il titolo Ninja Theory realizzato in Unreal Engine 5 resta sprovvisto di una data d'uscita e non ci sono ancora conferme definitive sul fatto che vedrà la luce entro il 2022. I fan devono quindi armarsi di santa pazienza: l'arrivo del gioco è ancora molto lontano e per adesso nulla fa pensare ad informazioni più dettagliati sulla finestra di lancio.

Ciò però non toglie che il progetto già adesso sia molto interessante per tutti coloro che hanno già amato il predecessore. Colpisce in particolare, al momento, l'incredibile resa grafica dell'opera, che sembra sfruttare al meglio le grandi potenzialità dell'ultima versione del celebre motore grafico ideato da Epic Games. Se volete scoprire dettagli ancora più approfonditi, la nostra anteprima di Hellblade 2 sviscera nel dettaglio quanto mostrato nel trailer dei Game Awards 2021.