Quando esce Hogwarts Legacy il gioco ambientato nell'universo di Harry Potter?

Hogwarts Legacy è uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni in particolare da tutti i supporter del Wizarding World, il mondo magico che fa da sfondo alle vicende di Harry Potter e Animali Fantastici. Quando esce Hogwarts Legacy?

Per mesi si è parlato di un lancio previsto per la fine del 2022, in tempo per la stagione natalizia e dunque idealmente tra ottobre e dicembre. Warner Bros Games e Avalanche hanno però bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e per questo Hogwarts Legacy non uscirà nel 2022 ma arriverà solamente nel corso del prossimo anno.

Quando esce Hogwarts Legacy? Il 10 febbraio 2023 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 e console della famiglia Xbox (Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S) mentre la versione per Nintendo Switch non ha ancora una data di lancio, questa verrà stabilita e annunciata più avanti.

Recentemente un leak ha svelato i contenuti delle edizioni Deluxe e Collector's di Hogwarts Legacy, al momento però il publisher non ha ancora aperto i preordini e non ha annunciato le edizioni disponibili, probabilmente ne sapremo di più tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, con il gioco in uscita a febbraio i preordini potrebbero aprire ipoteticamente tra settembre e novembre.