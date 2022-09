Quando esce Hogwarts Legacy per Nintendo Switch?

Nonostante il recente rinvio di Hogwarts Legacy al 2023, i fan di Harry Potter attendono ancora con impazienza di immergersi nel nuovo Action/RPG ambientato nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts di fine 1800.

Il gioco sviluppato da Avalanche Software arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, ma ci sarà l'uscita di Hogwarts Legacy anche su Nintendo Switch? La risposta è sì: il titolo uscirà infatti sulla console ibrida del colosso giapponese il prossimo 10 febbraio, in contemporanea con tutte le altre piattaforme.

Solitamente i porting su Switch dei titoli multipiattaforma di terze parti tendono ad essere pubblicati alcune settimane, se non mesi, dopo l’uscita di tutte le altre versioni. Con Hogwarts Legacy la situazione è diversa, ed il gioco verrà tra l'altro pubblicato anche con regolare distribuzione fisica e digitale, senza fare alcun ricorso al Cloud come già accaduto in altri casi simili. E' quindi molto probabile che, per non sfigurare sulla console Nintendo, l'opera richiederà un grande lavoro di polyshing da parte del team di sviluppo, in modo che anche questa versione venga pubblicata al meglio della sua forma.

Se volete saperne ancora di più sull'ultima fatica di Avalanche Software, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Hogwarts Legacy riguardante quanto mostrato durante la GamesCom 2022.