Quando esce Hogwarts Legacy? Possibile indizio dall'artbook ufficiale

Sebbene il debutto di Hogwarts Legacy su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox sia previsto per la fine del 2022, finora Warner Bros. ed Avalanche Software non hanno ancora comunicato la precisa data d'uscita per l'attesa avventura ambientata nell'universo di Harry Potter.

I fan fremono dalla curiosità di scoprire quanto potranno fare ritorno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts in chiave videoludica e, forse, un possibile grosso indizio potrebbe essere arrivato dall'artbook ufficiale legato al gioco. Come segnalato su Reddit, infatti, Amazon UK ha fissato la distribuzione di The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World al 6 dicembre 2022, sostituendo il precedente placeholder fissato al 31 dicembre.

La data dell'artbook non significa necessariamente che anche Hogwarts Legacy arriverà sul mercato sempre il 6 dicembre, tuttavia un utente su Reddit fa notare che anche Gotham Knights, altro gioco sempre prodotto da Warner Bros., ha un artbook simile in uscita il 25 ottobre 2022, esattamente lo stesso giorno del gioco per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Ciò alimenta dunque la possibilità che l'Action/RPG tutto incentrato su giovani maghetti possa effettivamente arrivare in quel preciso giorno.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Warner Bros., per adesso l'ipotesi va presa con le pinze. Nel frattempo un leak avrebbe svelato i contenuti delle edizioni speciali di Hogwarts Legacy, che si presenterebbero piuttosto ricche di contenuti. Sempre stando ad altri rumor, Hogwarts Legacy potrebbe non avere il Quidditch, una mancanza che, se effettiva, potrebbe lasciare l'amaro in bocca a molti fan.