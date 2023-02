Quando esce Hogwarts Legacy per PS4 in Italia? Ecco la data

Hogwarts Legacy è uno dei videogiochi del momento, il nuovo titolo di WB Games ambientato nel Mondo Magico è uscito il 10 febbraio ma solo su PS5, PC e Xbox One Series X/S. Ma come, non doveva uscire anche su PS4, Switch e Xbox One? Sì, state tranquilli, vi spieghiamo tutto.

Anche chi possiede una console di vecchia generazione può giocare ad Hogwarts Legacy, il publisher però ha deciso di scaglionare il lancio dando priorità alle versioni PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, mentre le edizioni PS4 e Xbox One usciranno il 4 aprile 2023, seguite dall'edizione per Nintendo Switch disponibile dal mese di luglio, in tutti i casi sia in formato fisico che digitale.

Potete prenotare le versioni PS4 e Xbox One su Amazon.it al prezzo di 69.99 euro, in questo caso la Deluxe Edition non è disponibile. Bisognerà attendere poco più di un mese per poter giocare ad Hogwarts Legacy sulle piattaforme di vecchia generazione, WB Games e Avalanche assicurano che queste avranno una qualità paragonabile alle edizioni attualmente in commercio, al netto di eventuali differenze grafiche e tecniche dovute alla minor potenza a disposizione su PS4 e Xbox One.

Per saperne di più sul videogioco ambientato nel Mondo Magico, ecco la nostra recensione di Hogwarts Legacy.