Quando esce Hogwarts Legacy per PS4, Xbox One e Nintendo Switch? C'è una nuova data

Hogwarts Legacy è uscito a febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S riscuotendo un enorme successo e vendendo oltre dieci milioni di copie nei primi giorni di presenza sul mercato. All'appello mancano le versioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch: ecco quando escono.

Purtroppo, Hogwarts Legacy per PS4 e Xbox One è stato rinviato, le versioni old-gen del gioco di WB Games non usciranno ad aprile come inizialmente previsto ma debutteranno il 5 maggio 2023, il rinvio si è reso necessario per ottimizzare e completare la fase di polishing, lo studio sta apportando gli ultimi ritocchi al gioco ed effettuando le ultime operazioni di pulizia del codice. Nessun rinvio invece al momento per quanto riguarda Hogwarts Legacy per Nintendo Switch, in arrivo il 25 luglio 2023.

Dunque i possessori di console di vecchia generazione dovranno attendere ancora qualche mese per poter giocare ad Hogwarts Legacy, uno dei videogiochi più acclamati e venduti di questo inizio 2023. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Hogwarts Legacy e alla guida con i trucchi di Hogwarts Legacy per tutti coloro che si sono da poco avvicinati a questa nuova avventura ambientata nel Mondo Magico di J.K Rowling, l'universo che fa da sfondo alle storie narrate in Harry Potter e Animali Fantastici.