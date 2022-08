Quando esce Hogwarts Legacy e quando aprono i preordini della Collector's Edition?

Con la pubblicazione di un suggestivo trailer di Hogwarts Legacy interamente dedicato alle Arti Oscure e alle Maledizioni Senza Perdono, è tempo di fare il punto della situazione sul debutto dell'avventura open world.

Originariamente atteso per il periodo delle festività natalizie, Hogwarts Legacy è stato colpito da un rinvio. Nell'annunciare il posticipo, Warner Bros e Avalanche Studios hanno confermato che gli aspiranti maghi potranno varcare i cancelli di Hogwarts a partire dal prossimo 10 febbraio 2023. La data di lancio indicata riguarda le versioni di Hogwarts Legacy per PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento, non è invece stata ancora comunicata la data di lancio della versione Nintendo Switch dell'Action RPG. Novità in merito, promette Warner Bros, dovrebbero però giungere "molto presto".

Dopo aver presentato le diverse edizioni e i bonus preorder di Hogwarts Legacy, la compagnia videoludica ha inoltre confermato che i preordini del titolo prenderanno il via molto presto. In particolare, l'appuntamento è fissato per la giornata di giovedì 25 agosto 2022, per le versioni PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Anche in questo caso, ancora mistero per la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy, i cui preordini saranno attivati in un secondo momento.