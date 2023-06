Quando esce Honkai Star Rail per PlayStation 5 e PS4?

Già disponibile su PC e dispositivi mobile dallo scorso 26 aprile 2023, Honkai Star Rail è previsto in uscita anche su PlayStation 5 e PS4 in un periodo successivo. Abbiamo già certezze su quando l'opera targata Hoyoverse verrà pubblicata sulle piattaforme di casa Sony?

Ebbene, dal Summer Game Fest 2023 dell'8 giugno è arrivata conferma di una finestra di lancio della versione PS5 dell'RPG gacha free-to-play prodotto dagli autori di Genshin Impact: nello specifico, Honkai Star Rail sarà disponibile sulla piattaforma Sony di attuale generazione nel corso dell'ultimo trimestre del 2023. Non è stata fornita per il momento una data più precisa per l'esordio del gioco, in ogni caso la sua uscita avverrà in un periodo compreso tra ottobre e dicembre 2023.

Il trailer di Honkai Star Rail mostrato al Summer Game Fest 2023 ha tuttavia citato la sola versione PS5, senza alcun riferimento diretto all'edizione PS4: non è ancora del tutto chiaro, dunque, se l'opera Hoyoverse sbarcherà anche sulla console old-gen nella stessa finestra di lancio stabilita dagli sviluppatori, sebbene si tratti di un'ipotesi da non escludere.

Aspettando informazioni più dettagliata sulla data di lancio su PlayStation, la nostra recensione di Honkai Star Rail vi illustra intanto tutte le caratteristiche, le qualità ed i limiti del gioco gratis.