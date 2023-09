Quando esce Horizon Forbidden West Complete Edition per PC?

Horizon Zero Dawn si è rivelato uno dei giochi PlayStation di maggior successo su PC, motivo per cui molti giocatori stanno aspettando il porting anche del suo diretto seguito, Horizon Forbidden West, pubblicato nel corso del 2022 su PlayStation 5 e PS4.

Ma presto le console targate Sony non saranno più la sola casa della seconda avventura di Aloy. Sappiamo quando esce Horizon Forbidden West su PC? Dopo un lungo silenzio il colosso nipponico ha rivelato che l'annunciata Complete Edition di Horizon Forbidden West sbarcherà anche su PC a inizio 2024 attraverso una raccolta che comprende non solo il gioco base, ma anche il DLC Burning Shores offrendo così l'esperienza completa dell'opera sviluppata da Guerrilla Games.

Tuttavia, per il momento non c'è una data d'uscita ben definita, e gli utenti PC dovranno aspettare più a lungo rispetto ai giocatori PS5: sulla piattaforma ammiraglia di Sony, infatti, Horizon Forbidden West Complete Edition arriverà già il 6 ottobre 2023, venduta ad un prezzo di listino di 59,99 euro. Oltre a gioco e DLC, il pacchetto completo offre anche numerosi altri contenuti, tra cui la colonna sonora digitale, un artbook digitale ed il fumetto Horizon Zero Dawn Vol.1 The Sunhawk, anch'esso sempre in formato digitale. E' altamente probabile che anche l'edizione PC avrà gli stessi contenuti non appena disponibile nel 2024.

Per ingannare l'attesa potete intanto leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West Buning Shores, così da farvi un'idea più chiara sulle qualità dell'espansione.