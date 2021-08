Quando esce Horizon Forbidden West per PlayStation 5?

La notizia era nell'aria ma alla Gamescom è arrivata la conferma ufficiale: Horizon Forbidden West è stato rinviato, il nuovo gioco di Guerrilla Games non uscirà alla fine dell'anno ma arriverà solamente all'inizio del 2022. Ecco la nuova data di Horizon 2.

Horizon Forbidden West esce il 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, lo studio olandese ha confermato la natura cross-gen del progetto, così come accadrà anche per altre produzioni targate PlayStation Studios tra cui Gran Turismo 7 e God of War II.

Il sequel di Horizon coprirà quindi le uscite first party della prima parte dell'anno andando a posizionarsi nello slot invernale, l'uscita a fine febbraio permetterà a Guerrilla di avere più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto, lo studio ha comunque confermato che il gioco è entrato nelle fasi finali dello sviluppo e che il rinvio è dovuto unicamente alla volontà di perfezionare il titolo per non deludere le (altissime, bisogna dirlo) aspettative della community.

Jason Schreier è stato tra i primi a parlare di un rinvio di Horizon Forbidden West al 2022, la voce è stata poi ripresa e amplificata da altri giornalisti e insider ed è diventata realtà alla Gamescom. Guerrilla invita comunque i fan di Aloy a tenere gli occhi aperti nella giornata del 2 settembre, quando apriranno ufficialmente i preordini di Horizon Forbidden West.