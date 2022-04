Quando esce Kingdom Hearts 4, sarà esclusiva PS5 oppure no?

A sorpresa, durante l'evento per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, Square Enix ha annunciato Kingdom Hearts 4, nuovo episodio delle avventure di Sora, realizzato ovviamente in collaborazione con Disney. Ma quando esce Kingdom Hearts 4?

La domanda è ovviamente sulla bocca di tutti ma la verità è che al momento è semplicemente impossibile dare una risposta, dal momento che il teaser non indica alcuna finestra di lancio, nemmeno generica. Considerando i tempi di sviluppo dei grandi blockbuster Square Enix, un lancio prima del 2024 appare difficile mentre una pubblicazione nel 2023 sembra da escludersi totalmente.

E' difficile capire come Kingdom Hearts 4 possa "incastrarsi" nella lineup Square Enix dal momento che il publisher sta lavorando anche su altri grandi progetti come Final Fantasy 16 e Final Fantasy VII Remake Parte 2. E per quanto riguarda le piattaforme di destinazione? Anche in questo caso aleggia il mistero e il primo trailer di Kingdom Hearts 4 non aiuta a fare chiarezza poiché non riporta loghi di alcun tipo legati a PlayStation e Xbox o PC.

Kingdom Hearts 4 potrebbe uscire su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5 ma un lancio su console old-gen non è escluso a priori, considerando l'elevata base installata sopratutto da PS4 in Giappone, con oltre sette milioni di possessori della vecchia console Sony solamente nel paese del Sol Levante.