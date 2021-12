Quando esce Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch?

Nel frattempo che i fan finiscono di approfondire Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i fari sono tutti puntati verso Leggende Pokémon Arceus, particolare spin-off della serie che ci porta indietro nel tempo, nella regione di Hisui, sperimentando nuove idee e scenari per lo storico franchise di Nintendo e Game Freak.

Ma esattamente quando esce Leggende Pokémon Arceus? L'attesa non è lunga: il nuovo titolo della serie sarà infatti disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 28 gennaio 2022. Sarà questo il giorno in cui gli appassionati dei mostri tascabili potranno tornare nel passato grazie a una nuova avventura che promette tanti segreti e sorprese, oltre alla presenza di nuove forme per i Pokémon delle vecchie generazioni (a tal proposito, l'avete già vista la nuova forma di Voltorb in Leggende Pokémon Arceus?).

Ad alimentare le aspettative attorno al gioco ci pensano inoltre vari rumor che si sono diffusi in rete nel corso delle scorse settimane: sembra infatti che Leggende Pokémon Arceus sarà il capitolo più lungo della serie, raggiungendo una durata molto più consistente anche rispetto agli episodi principali. Sembra inoltre sicuro il ritorno dei Pokémon Shiny, che saranno visibili nell'open world ma anche difficili da catturare data la loro tendenza a darsi velocemente alla fuga.

Ancora un poco di pazienza e a fine gennaio scopriremo cosa Nintendo e Game Freak avranno preparato per stupire tutti i loro fan.